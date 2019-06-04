В Осло россиянин напал с ножом на прохожего – СМИ

По данным местного телеканала, мужчина при задержании кричал "Аллах акбар"

На месте нападения в Осло. Фото: Rushda Syed / NRK.

Гражданин России напал с ножом на прохожего в столице Норвегии Осло, его задержали полицейские. Ранения получил уроженец Филиппин, сообщает 4 июня местная телекомпания NRK.

По словам правоохранителей, нападение не связано с терактом и расследуется как покушение на убийство. Отмечается, что при задержании россиянин кричал "Аллах акбар".

В сообщении говорится, что задержанный проживал в Норвегии в течение нескольких лет.

Очевидцы рассказали, что нападавший бегал по улице босиком.

В интернете появились кадры с места событий:

Напомним, сегодня мужчина открыл огонь по постояльцам отеля "Палмс" в австралийском Дарвине, застрелив четырех человек. Нападавшему удалось скрыться от полиции на окраине города, где спустя час вновь открыл огонь по прохожим. Полиция задержала его в результате спецоперации.

До этого группа боевиков осуществила нападение на пятизвездочный отель Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар. По данным СМИ, погиб охранник гостиницы: у входа в отель он пытался остановить нападавших, но в результате был убит.

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