В Париже набирает популярность мототакси

В Париже становится все более популярным такой способ передвижения по городу, как мототакси. Байкеры обещают домчать из одного конца мегаполиса в другой всего за полчаса даже в час пик.

Пассажиру надевают шлем на голову, а вместо ремня безопасности – защитный жилет на тело. Создатели мототакси обещают, что байк доставит клиента в пункт назначения в два, а то и в три раза быстрее, чем обычный автомобиль.

Ездить на таком такси – безопасно, уверяет водитель мототакси Рашит Фижа. Говорит, за десять лет стажа за рулем в аварии с клиентами не попадал ни разу.

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Вместе с тем, у мототакси есть и минусы – всего одно пассажирское сидение и ограниченное количество мест для багажа. Кроме того стоит такое такси втрое дороже обычного – за получасовую поездку придется выложить около 30 евро.

Для тех же, кому поездки с ветерком по душе, но не по карману, есть альтернатива – велотакси. Проехаться на таком транспорте стоит всего пять евро.

Напомним, ранее мы писали о том, что летающее такси впервые взлетело с человеком на борту. Сейчас разработка находится в фазе испытаний, однако создатели рассчитывают, что уже в скором времени Ehang 184 будет готов к массовому использованию.

Кроме того, ранее в Дубае протестировали летающее такси. Во время презентации новинки в Дубае мультикоптер поднялся на высоту 200 метров и провел в воздухе пять минут. Двухместный электрический Volocopter 2X оснащен 18 пропеллерами и девятью независимыми блоками аккумуляторных батарей. На крейсерской скорости — 70 километров в час — мультикоптер может пролететь до 30 километров.