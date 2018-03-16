В Париже прошел забег на Эйфелеву башню

129 участников из разных стран – решили проверить, кто первым достигнет верхушки Эйфелевой башни в Париже.

Бежали по одному, так как оказалось, что лестницы слишком узкие. Время забега – фиксировали судьи. Победителем среди мужчин стал спортсмен из Польши: ему понадобилось почти 8 минут. У женщин победила австралийка. Ее результат – не более 10 минут. А пробежать каждому пришлось 1665 ступенек.

Напомним, недавно заезд на собачьих упряжках – прошел в американском штате Аляска. Участники и их любимцы – должны были преодолеть путь в тысячу миль. В соревнованиях участвовали команды из разных стран.

Ранее в Антарктиде прошел самый экстремальный марафон в мире. В Антарктическом ледовом марафоне приняли участие 55 человек. Забег проходил всего в тысяче километров от Южного полюса. Пара кругов вокруг одной из исследовательских станций Антарктиды, 42 километра при температуре минус 30. Победителем забега по живописным снежным пустыням Антарктиды стал спортсмен из Дании. Франк Йохансен преодолел 42 километра за 3 часа 37 минут и 46 секунд.