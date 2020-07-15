В Париже случилась стычка протестующих с полицией: что произошло

В Париже после завершения официальных мероприятий по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии – начались акции протеста медицинского персонала.

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Об этом сообщают парижские СМИ, – пишет "Интерфакс".

Медики, требующие повышения зарплаты, собрались на площади Республики и на площади Бастилии. Вместе с ними на улицы вышли участники движения "желтых жилетов".

Между протестующими и силами правопорядка произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ.

Arrivée du cortège sous très haute tension sur la Place de la #Bastille. Les forces de l’ordre se font violemment repousser par des manifestants. Un gendarme mobile tombe à terre.#14juillet#14Juillet2020#GiletsJaunes#manifestation#soignantspic.twitter.com/aRo1udoRHK — Yazid Bouziar (@ybouziar) July 14, 2020

Акция протеста организована по призыву профсоюза медицинских работников, которые, в частности, требуют увеличения финансирования французских больниц.

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Во Франции во вторник отмечают национальный праздник Франции 14 июля – День взятия Бастилии. Однако в этом году из-за пандемии COVID-19 отмечается по сокращенной программе.

Торжества по предложению президента Эммануэля Макрона были сосредоточены на чествовании медперсонала и других работников передовой борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Париже впервые за три месяца открыли Эйфелеву башню.

А как обстоит ситуация с эпидемией в других европейских странах, смотрите в видеосюжете:

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