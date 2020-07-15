Українська
$ 27,14
30,87
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

В Париже случилась стычка протестующих с полицией: что произошло

15 июля, 02:36

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На улицы вышли участники движения "желтых жилетов"

В Париже после завершения официальных мероприятий по случаю национального праздника – Дня взятия Бастилии – начались акции протеста медицинского персонала.

Реклама

Об этом сообщают парижские СМИ, – пишет "Интерфакс".

Медики, требующие повышения зарплаты, собрались на площади Республики и на площади Бастилии. Вместе с ними на улицы вышли участники движения "желтых жилетов".

Между протестующими и силами правопорядка произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ.

Акция протеста организована по призыву профсоюза медицинских работников, которые, в частности, требуют увеличения финансирования французских больниц.

Реклама

Во Франции во вторник отмечают национальный праздник Франции 14 июля – День взятия Бастилии. Однако в этом году из-за пандемии COVID-19 отмечается по сокращенной программе.

Торжества по предложению президента Эммануэля Макрона были сосредоточены на чествовании медперсонала и других работников передовой борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Париже впервые за три месяца открыли Эйфелеву башню.

А как обстоит ситуация с эпидемией в других европейских странах, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Париж протест медики коронавирус

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для России
Выборы президента Польши: чем кандидаты хороши для Украины и плохи для РоссииЕвросоюз
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам России
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам РоссииСША
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)Запад
Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новости
Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новостиДругие страны
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в мире
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в миреСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять