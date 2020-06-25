Коронавирус отступает: в Париже впервые за три месяца открыли Эйфелеву башню

Посетителей достопримечательности пока что пускают только на второй этаж

В Париже решили открыть для посетителей главную городскую достопримечательность и символ Франции – Эйфелеву башню, несмотря на то что в стране около 10 тысяч человек остаются на больничных койках из-за коронавирусной инфекции.

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Как сообщили на сайте Эйфелевой башни, 25 июня она возобновила свою работу после трех месяцев простоя из-за эпидемии COVID-19.

Но поскольку из-за эпидемиологических мер лифтами башни пока что пользоваться запрещено, туристов будут пускать только на второй этаж, на который можно добраться при помощи лестницы.

Эта мера будет действовать с 25 по 30 июня, а с 1 июля запустят лифты для подъема на самый верхний этаж.

"Чтобы вновь обеспечить посетителям лучшие условия, принимаются санитарные меры, в частности обязательное ношение маски", – предупредили на сайте.

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Эйфелева башня. Фото: REUTERS/Christian Hartmann В тренде "Никто не приедет": политолог дал неутешительный прогноз "параду Путина"

Стоит отметить, что Эйфелева башня закрылась 13 марта. Этот перерыв в ее работе стал самым долгим после Второй мировой войны. Ежегодно ее посещают порядка 7 миллионов человек, большинство из которых – иностранцы. Но в этом году прогнозируется, что это число будет значительно меньше.

Напомним, Франция продолжает постепенно выходить из карантина.

C середины июня начали вновь открываться музеи и прочие культурные объекты. Например, Версальский дворец и музей Орсе уже принимают посетителей, с 1 июля возобновит работу Центр искусства и культуры Жоржа Помпиду, а с 6 июля – закрывшийся еще 1 марта парижский Лувр.

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А как обстоит ситуация с эпидемией в других европейских странах, смотрите в видеосюжете:

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