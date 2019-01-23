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В Париже средь бела дня произошло дерзкое ограбление банка

Сегодня, 13:34

После преступления грабители скрылись незамеченными, а вызвать патруль банковские работники смогли не сразу

В Париже средь бела дня произошло дерзкое ограбление банка Евросоюз После преступления грабители скрылись незамеченными, а вызвать патруль банковские работники смогли не сразу

В Париже средь бела дня произошло дерзкое ограбление. Недалеко от резиденции президента Франции вооруженные воры захватили работников и клиентов банка и опустошили 30 ячеек. Сколько ценностей украли, и на какую сумму, сейчас выясняет полиция. После преступления грабители скрылись незамеченными, а вызвать патруль банковские работники смогли только через три часа, когда смогли освободиться.

Ранее сообщалось, что в Италии один из налетчиков скоропостижно скончался прямо во время ограбления банка в сельской местности.

Грабители напали на отделение Banca Popolare в поселке Лаятико в Тоскане на полпути между Пизой и Флоренцией. В банке в момент нападения находились три сотрудника.

Угрожая ножами, бандиты вынудили кассира отдать им деньги из кассы, а затем хотели запереть служащих в туалете. В этот момент один из грабителей внезапно потерял сознание и упал.

Его подельник попытался привести его в чувство, а затем вытащить на улицу. Все усилия оказались безуспешными, и второй бандит был вынужден скрыться в одиночку, прихватив с собой пять тысяч евро.

Также мы писали, что ограбление банка в Бразилии закончилось гибелью дюжины людей. Налетчики вступили в перестрелку с правоохранителями, часть заложников была ранена и погибла.

банк, Франция, ограбление

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