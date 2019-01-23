В Париже средь бела дня произошло дерзкое ограбление банка
После преступления грабители скрылись незамеченными, а вызвать патруль банковские работники смогли не сразу
В Париже средь бела дня произошло дерзкое ограбление. Недалеко от резиденции президента Франции вооруженные воры захватили работников и клиентов банка и опустошили 30 ячеек. Сколько ценностей украли, и на какую сумму, сейчас выясняет полиция. После преступления грабители скрылись незамеченными, а вызвать патруль банковские работники смогли только через три часа, когда смогли освободиться.
Ранее сообщалось, что в Италии один из налетчиков скоропостижно скончался прямо во время ограбления банка в сельской местности.
Грабители напали на отделение Banca Popolare в поселке Лаятико в Тоскане на полпути между Пизой и Флоренцией. В банке в момент нападения находились три сотрудника.
Угрожая ножами, бандиты вынудили кассира отдать им деньги из кассы, а затем хотели запереть служащих в туалете. В этот момент один из грабителей внезапно потерял сознание и упал.
Его подельник попытался привести его в чувство, а затем вытащить на улицу. Все усилия оказались безуспешными, и второй бандит был вынужден скрыться в одиночку, прихватив с собой пять тысяч евро.
Также мы писали, что ограбление банка в Бразилии закончилось гибелью дюжины людей. Налетчики вступили в перестрелку с правоохранителями, часть заложников была ранена и погибла.
Вы сейчас просматриваете новость " В Париже средь бела дня произошло дерзкое ограбление банка". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Днепре произошло дерзкое ограбление: разбойников задержали
Двое мужчин напали и ограбили прохожего
В Энергодаре вооруженный грабитель напал на продуктовый магазин: опубликованы фото и видео
Вооруженного налетчика задержал случайный прохожий