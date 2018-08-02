В Париже закрыли для посещений Эйфелеву башню из-за протеста сотрудников против новой политики доступа, которая, по их словам, порождает "ужасные" очереди для туристов. Об этом сообщает AFP.

Доступ к памятнику, которую ежегодно посещают 6 миллионов туристов, закрыли в среду в 16:00 по местному времени. Ожидается, что забастовка персонала продолжится и в четверг.

Персонал недоволен принятым недавно решением о том, чтобы откладывать половину ежедневных билетов на Эйфелеву башню для людей, которые покупают их онлайн заранее и выбирают запланированное время для посещения.

Ранее всего 20% билетов на посещение Эйфелевой башни можно было забронировать заранее.

Руководство башни также запустило бронирования конкретных лифтов для каждого типа обладателей билетов, "создает очереди, время ужасные и часто неравномерные", заявили в профсоюзе.

В непиковое время для заранее заказанных билетов, например, во второй половине дня, зарезервирован лифт может быть наполовину пустым, в то время как другая очередь может растягиваться до трех часов.

Также мы писали, что коло 30% рейсов французской авиакомпании Air France 7 апреля были отменены из-за забастовок сотрудников, которые требуют повышения зарплат. Отмечается, что забастовка распространилась как на внутренние, так и международные рейсы.