В парижской многоэтажке прогремел взрыв: видео
Огонь распространился со второго по пятый этаж и охватил 27 квартир
Вечером в субботу, 6 апреля, в одном из многоэтажных домов в 19-м округе Парижа произошел крупный пожар, который спровоцировал взрыв.
Об этом сообщает Le Figaro.
Огонь распространился со второго по пятый этаж и охватил 27 квартир.
Faites attention à vous #incendie dans le 19e pic.twitter.com/CBsphTqEvQ— Mayes (@mayesoworld) 6 апреля 2019 г.
Спасатели проводят тушение и выясняют причины взрыва.
Ранее в Мадриде при взрыве в многоэтажке 16 человек получили ранения. Взрыв прогремел на 16-м этаже в пятницу, 5 апреля в районе Вальекас, на улице Антонио Майрены. Взрывной волной выбило стекла и стены дома. Крыша частично разрушена, держится на нескольких опорах. При этом обломки здания упали фактически на головы пешеходов. По предварительным данным, причиной взрыв мог стать бытовой газ.
Ранее сообщалось о том, что в трехэтажном доме в Нидерландах произошел взрыв газа. Обвалился фасад и перекрытия. Было известно о девяти пострадавших. Спасатели вытаскивали людей из-под завалов.
Напомним, в городе Бачжоу провинции Хэбэй на севере Китая на похоронах взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали не менее 66 человек.
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