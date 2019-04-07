В парижской многоэтажке прогремел взрыв: видео

Огонь распространился со второго по пятый этаж и охватил 27 квартир

Фото: twitter.com/modrunaway.

В парижской многоэтажке прогремел взрыв: видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/942/317/5ca94231723fc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/942/317/5ca94231723fc.jpg 2019-04-07T02:45:00+03:00 Евросоюз Огонь распространился со второго по пятый этаж и охватил 27 квартир

Вечером в субботу, 6 апреля, в одном из многоэтажных домов в 19-м округе Парижа произошел крупный пожар, который спровоцировал взрыв.

Об этом сообщает Le Figaro.

Огонь распространился со второго по пятый этаж и охватил 27 квартир.

Спасатели проводят тушение и выясняют причины взрыва.

Ранее в Мадриде при взрыве в многоэтажке 16 человек получили ранения. Взрыв прогремел на 16-м этаже в пятницу, 5 апреля в районе Вальекас, на улице Антонио Майрены. Взрывной волной выбило стекла и стены дома. Крыша частично разрушена, держится на нескольких опорах. При этом обломки здания упали фактически на головы пешеходов. По предварительным данным, причиной взрыв мог стать бытовой газ.

Ранее сообщалось о том, что в трехэтажном доме в Нидерландах произошел взрыв газа. Обвалился фасад и перекрытия. Было известно о девяти пострадавших. Спасатели вытаскивали людей из-под завалов.

Напомним, в городе Бачжоу провинции Хэбэй на севере Китая на похоронах взорвался баллон с газом. В результате взрыва пострадали не менее 66 человек.

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