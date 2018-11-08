У побережья Норвегии столкнулись фрегат и танкер: пострадали семь человек

Сегодня, 09:37

На борту фрегата находились 137 человек, танкера – 25 человек

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

У побережья Норвегии столкнулись нефтяной танкер и фрегат, пострадали семь человек. Об этом рассказал представитель спасательной службы страны Уле Якоб Хартвигсен.

"Пострадали семь человек. В район направлены пожарные, спасательные лодки и дайверы. Начата эвакуация", – заявил он.

Как выяснилось, фрегат Helge Ingstad и танкер Sola TS столкнулись, когда последний выходил из терминала Стуре в районе Хордаланна. На момент столкновения на борту фрегата находились 137 человек, а танкера – 25 человек.

На данный момент пострадавшие находятся на борту фрегата. Опасности, что военный корабль затонет, нет. Также не было сообщений об утечке нефти их фрегата.

Напомним, что в начале этого года похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгораниеКак мы уже писали, потушить загоревшуюся нефть удалось только спустя пять дней. Также после инцидента пропали 32 члена экипажа танкера.
Норвегия, танкер, столкновение, фрегат, пострадавшие
Источник:

ТАСС

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