В Польше отмечают 100-летия восстановления независимости: опубликованы фото

В Польше 11 ноября отмечают 100-летний юбилей восстановления независимости. В разных городах страны запланированы различные мероприятия, шествия и марши.

Основные торжества пройдут в центре Варшавы: президент страны Анджей Дуда побывает у Могилы неизвестного солдата, где состоится торжественная смена караула и смотр войск, а ровно в полдень во всех городах Польши прозвучит государственный гимн страны – Мазурка Домбровского.

Во второй половине дня в Варшаве пройдет Марш независимости – ежегодное шествие националистов и ультраправых сил. В этом мероприятии обычно принимают участие несколько десятков тысяч человек, как правило оно сопровождается ксенофобскими лозунгами и провокационными транспарантами.











Из-за возможных провокаций мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальц в этом году запретила шествие, однако ее запрет отменил суд Варшавы. Еще раньше, чтобы обойти решение властей польской столицы, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий призвали устроить общенациональное шествие, которое назвали "Бело-красный марш" по цветам польского национального флага.

В Варшаве шествие начнется в 15:00 по Киеве на площади Романа Дмовского, где президент Польши Анджей Дуда выступит с речью, после чего колонна начнет движение в сторону Национального стадиона на другом берегу Вислы.

Отметим, что День независимости Польши был учрежден в 1937 году и приурочен к дате окончания Первой мировой войны, после которой начался процесс восстановления государственности.

Напомним, ранее граждан Украины, которые находятся в Польше, предупредили, что представители польских радикальных организаций намерены совершить провокации под видом якобы "украинских националистов".

Ранее в Польше разрушили памятники над могилой украинского священника и его семьи. Вандалы перевернули надгробие с фамилиями умерших и оставили лежать на земле.

Ранее сообщалось, что в польском городе Жешув вандал разрисовал почетное консульство Украины. Жители города пытались остановить вандала, однако злоумышленник не обращал внимания на замечания и после сделанного спокойно ушел.