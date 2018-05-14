В Польше перевернулся автобус с украинцами

Сегодня, 15:03

По неизвестной причине водителя занесло

Фото: dzienniklodzki.pl
Фото: dzienniklodzki.pl

В Польше перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы. Об этом сообщает издание Dziennik Lodzki.

ДТП произошло в воскресенье, 13 мая, на выезде из города Згеж. В автобусе, віполнявшем рейс Черновцы – Щецин, путешествовала группа из 26 человек, в основном это были граждане Украины.

Кроме того, в автобусе было два водителя, которые сменяли друг друга. По неизвестным причинам водителя занесло в правую сторону и автобус въехал в кювет и перевернулся на правый бок.

Ранее в Польше после столкновения с экскаватором сошел с рельсов пассажирский поезд, который следовал по маршруту Щецин – Катовице. Авария произошла в поселке Старый Киселин на западе страны. Как стало известно, в поезде находились 140 пассажиров, никто из них не пострадал.

А поезд "Интерсити+" сообщением "Киев – Перемышль" столкнулся с трактором в Польше. Дорожно-транспортное происшествие произошло в результате повреждения кузова вагона скоростного поезда экскаватором, проводил ремонтные работы вблизи железнодорожной колеи и попал в габарит подвижного состава. Никто из пассажиров не пострадал.
автобус, авария, Польша, украинцы

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