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В Польше считают, что будущее Центральной Европы зависит от ситуации в Беларуси

25 августа, 02:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Польша хочет формировать будущее Европы вместе с Беларусью и Украиной

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию в Беларуси "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы. Об этом он заявил в ходе открытия форума "Видение развития" в польской Гдыне, передает "Укринформ".

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"Сейчас это – воспалительный пункт. От того, как мы решим этот "гордиев узел", зависит будущее Центральной Европы", - уверен Моравецкий.

По его мнению, успех Центральной Европы зависит от солидарности стран региона по белорусскому вопросу.

"Так как сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими балтийскими странами и Вышеградской группой, так и в дальнейшей перспективе, я надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", - подчеркнул Моравецкий.

Глава польского правительства рассказал, что пригласил лидеров оппозиции Польши вместе обсудить ситуацию в Беларуси и выработать общую позицию по ней.

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Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность, назвав причиной такого решения "шевеление" войск НАТО у границ с республикой, подразумевая границы с Литвой и Польшей.

Он также обвинил западные страны в том, что они оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту".

В сюжете "Сегодня" – о возможных последствиях белорусского кризиса для Украины:

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Польша протесты Беларусь Матеуш Моравецкий
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