В Польше считают, что будущее Центральной Европы зависит от ситуации в Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию в Беларуси "гордиевым узлом", от решения которого зависит будущее Центральной Европы. Об этом он заявил в ходе открытия форума "Видение развития" в польской Гдыне, передает "Укринформ".
"Сейчас это – воспалительный пункт. От того, как мы решим этот "гордиев узел", зависит будущее Центральной Европы", - уверен Моравецкий.
По его мнению, успех Центральной Европы зависит от солидарности стран региона по белорусскому вопросу.
"Так как сегодня эту солидарность мы строим вокруг Беларуси вместе с Литвой и другими балтийскими странами и Вышеградской группой, так и в дальнейшей перспективе, я надеюсь, вместе с Беларусью и Украиной мы будем формировать будущее Центральной Европы", - подчеркнул Моравецкий.
Глава польского правительства рассказал, что пригласил лидеров оппозиции Польши вместе обсудить ситуацию в Беларуси и выработать общую позицию по ней.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о приведении вооруженных сил страны в полную боевую готовность, назвав причиной такого решения "шевеление" войск НАТО у границ с республикой, подразумевая границы с Литвой и Польшей.
Он также обвинил западные страны в том, что они оказывают военную поддержку через НАТО "альтернативному президенту".
В сюжете "Сегодня" – о возможных последствиях белорусского кризиса для Украины:
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк