В Польше сообщили о важном военном решении

Новая дивизия будет сформирована из трех бригад – двух существующих, 1-й бронетанковой и 21-й бригады Подгальских стрелков, и одной новой

В Польше будет создана новая дивизия, которую разместят на востоке страны. Об этом сообщил министр национальной обороны Мариуш Блащак, передает пресс-служба ведомства.

"Я принял решение о создании нового подразделения польской армии, командование которого будет расположена в Седльце. Новым командиром 18-й механизированной дивизии будет бригадный генерал Ярослав Громадзинский", - сказал он.

Как отмечается, дивизия будет сформирована из трех бригад – двух существующих, 1-й бронетанковой и 21-й бригады Подгальских стрелков, и одной новой, которая будет вскоре сформирована.

"18-я механизированная дивизия будет отвечать всем стандартам НАТО и будет готова к использованию в рамках поддержки союзников. Однако основной ее задачей будет защита территории Республики Польша", – говорится в сообщении.

Ранее Мариуш Блащак подтвердил, что республика стремится к появлению в стране постоянных военных баз США.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал главную причину агрессии России.