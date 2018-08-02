В Польше украинку арестовали за попытку убить своего новорожденного ребенка

Суд в Люблине арестовал 36-летнюю украинку, Надежду К., которая родила ребенка в туалете на фабрике по переработке фруктов и овощей в Люблинском воеводстве и оставила его в пластиковом контейнере. Ребенка удалось спасти. Об этом пишет Польское радио.

Подозреваемая в покушении на убийство собственного ребенка арестована на три месяца. Об этом сообщил прокурор Петр Ситарский с Окружной прокуратуры в Люблине.

"Основанием для временного ареста является как серьезность наказания, за которое в этом случае грозит пожизненное заключение, так и отсутствие постоянного места жительства в Польше", – сообщил прокурор.

В ближайшее время женщина пройдет психиатрическую экспертизу, во время которой эксперты оценят степень ее вменяемости.

Напомним, украинка родила ребенка 25 июля на фабрике в селе Милеюв, где она работала.

Женщина в определенный момент отлучилась от конвейера. После длительного отсутствия ее пошла искать сестра, впоследствии женщину нашли в туалете. Поскольку роженица была в крови, то сестра начала паниковать, чем привлекла внимание других сотрудников. Затем они обнаружили новорожденного младенца в пластиковом контейнере. Вытащив ребенка, они вызвали скорую помощь. Мать с младенцем госпитализировали.

"Новорожденная девочка весит 2,5 кг. Она продолжает оставаться под опекой врачей. Состояние роженицы тяжелое, но стабильное", – сообщил Ситарский.

Украинка временно работала на предприятии на законных основаниях. Период трудоустройства должен был закончиться в августе этого года.

За попытку убийства в Польше может угрожать пожизненное заключение. Если окажется, что попытка убийства матерью произошла во время родов под влиянием их прохождения, уголовная ответственность меньше и составляет до пяти лет лишения свободы.

Как уже сообщалось, каждый пятый украинский работник за границей не готов вернуться на заработки.

Напомним, что по данным экспертов в из Польши в Украину каждый год нелегально переводят около $1,5 млрд.