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В Польше в ДТП погибли три украинца

Сегодня, 20:23

ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца

Фото: polradio.pl
В Польше в ДТП погибли три украинца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/72a/654/5c472a6544559.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/72a/654/5c472a6544559.jpg Евросоюз ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца

В Нижней Силезии на юго-западе Польши случилось ДТП: легковой автомобиль въехал в пешеходов. В результате погибли три украинца. Об этом сообщает Onet.

Так, ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца, пишет издание.

Группа из пяти пешеходов шла посередине дороги. Легковой автомобиль BMW въехал в них. Три человека погибли: 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет.

Три человека погибли на месте – они граждане Украины, отметило издание.

По словам пресс-секретаря штаба повятской полиции в Болеславце Анны Кублик-Росцишевской, группа шла по несоответствующей полосе движения.

Водитель BMW был трезвым.

Ранее в Польше перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.

Также мы писали, что водитель автобуса, в котором на момент ДТП находились 54 украинца, задержан. Трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши. Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.​

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Тег ДТП, Польша, украинцы

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