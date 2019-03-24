В Польше в ДТП погибли три украинца
ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца
В Нижней Силезии на юго-западе Польши случилось ДТП: легковой автомобиль въехал в пешеходов. В результате погибли три украинца. Об этом сообщает Onet.
Так, ДТП произошла на трассе в городе Бжезник, недалеко от города Болеславца, пишет издание.
Группа из пяти пешеходов шла посередине дороги. Легковой автомобиль BMW въехал в них. Три человека погибли: 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет.
Три человека погибли на месте – они граждане Украины, отметило издание.
По словам пресс-секретаря штаба повятской полиции в Болеславце Анны Кублик-Росцишевской, группа шла по несоответствующей полосе движения.
Водитель BMW был трезвым.
Ранее в Польше перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.
Также мы писали, что водитель автобуса, в котором на момент ДТП находились 54 украинца, задержан. Трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши. Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.
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