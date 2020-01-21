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В Польше вандалы осквернили братскую могилу воинов УПА

21 января, 03:08

Украинская диаспора в Польше сообщила о вандализме на могиле бойцов УПА

В Польше вандалы разгромили плиту на могиле воинов Украинской повстанческой армии, которые погибли в бою с советскими карателями. Об этом сообщает газета украинской диаспоры "Наше слово".

Как стало известно, братская могила 62 воинов УПА, погибших в бою с НКВД 2-3 марта 1945 года, расположена на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.

Акт вандализма обнаружили местные жители, которые прислали фото лежащих в яме обломков плиты и рушников. Этот акт вандализма – не первый, могильную плиту здесь разбили в 2015 году.

"В связи с началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе усилилась активность кремлевской пропаганды и антиукраинские провокации в Польше. Были осквернены, даже неоднократно, восемь украинских объектов, крестов, памятников, могил", – говорится в сообщении.

Напомним ранее неизвестные устроили погромв Центре визуальной культуры в Киеве. Нападавшие избили охранника, а после разбили стены галереи и забрали часть работ.

Также в Швеции политик Мартин Стрид был вынужден уйти из партии "Шведские демократы" после того, как назвал мусульман "не совсем людьми". Помимо этого, он также отметил, что хочет освободить мусульман от ислама.

Ранее мы писали о том, что россиянин незаконно проник в Швециюдля того, чтобы спасти своего кота.

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Польша вандалы вандализм УПА

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