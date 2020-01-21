В Польше вандалы осквернили братскую могилу воинов УПА

Украинская диаспора в Польше сообщила о вандализме на могиле бойцов УПА

В Польше вандалы разгромили плиту на могиле воинов Украинской повстанческой армии, которые погибли в бою с советскими карателями. Об этом сообщает газета украинской диаспоры "Наше слово".

Как стало известно, братская могила 62 воинов УПА, погибших в бою с НКВД 2-3 марта 1945 года, расположена на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве.

Акт вандализма обнаружили местные жители, которые прислали фото лежащих в яме обломков плиты и рушников. Этот акт вандализма – не первый, могильную плиту здесь разбили в 2015 году.

"В связи с началом российской агрессии в Крыму и на Донбассе усилилась активность кремлевской пропаганды и антиукраинские провокации в Польше. Были осквернены, даже неоднократно, восемь украинских объектов, крестов, памятников, могил", – говорится в сообщении.

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