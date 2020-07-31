В Португалии скоростной поезд протаранил автомобиль: десятки раненых, есть жертвы

На железной дороге в Португалии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – неподалеку от города Коимбра скоростной поезд протаранил автомобиль. В результате столкновения погибли два человека, еще десятки – получили травмы, сообщает в пятницу, 31 июля, телеканала RTP.

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Скоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, на полном ходу снес автомобиль технического обслуживания железнодорожных путей.

По данным телеканала, семь человек получили тяжелые травмы. Еще у 30 человек – травмы легкого характера. Всего в поезде находилось 280 пассажиров.

С учетом масштабов аварии на месте был развернут полевой госпиталь, хотя все раненые были извлечены из состава и доставлены в больницу Коимбры, о чем сообщил командующий гражданской защиты района Карлос Таварес.

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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза уже выразил свои соболезнования родным жертв аварии, о чем говорится на сайте главы государства.

Напомним, в Сербии поезд протаранил автобус : были трое погибших и десятки пострадавших.

Ранее в сеть попало видео, на котором микроавтобус "Богдан" со школьниками сначала сигналит машине, которая остановилась на красный свет на переезде, затем начинает обгонять ее, не замечая поезда. Инцидент произошел во Львове.

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