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В Португалии скоростной поезд протаранил автомобиль: десятки раненых, есть жертвы

31 июля, 21:05

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президент Португалии выразил свои соболезнования

На железной дороге в Португалии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие – неподалеку от города Коимбра скоростной поезд протаранил автомобиль. В результате столкновения погибли два человека, еще десятки – получили травмы, сообщает в пятницу, 31 июля, телеканала RTP.

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Скоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, на полном ходу снес автомобиль технического обслуживания железнодорожных путей.

LISBON, July 31 (Reuters) – A crash between a high-speed train and a maintenance machine on Friday in Portugal's central region killed one person and injured at least 50 people, SIC television channel said. A spokeswoman for the District Command of Relief Operations in Coimbra, near where the collision took place, told Reuters there were "several injured" but did not confirm any deaths. Emergency services, including firefighters, were at the scene and "many" others were currently on their way, the spokeswoman said. (Reporting by Catarina Demony and Sergio Goncalves; Editing by Alex Richardson)

По данным телеканала, семь человек получили тяжелые травмы. Еще у 30 человек – травмы легкого характера. Всего в поезде находилось 280 пассажиров.

С учетом масштабов аварии на месте был развернут полевой госпиталь, хотя все раненые были извлечены из состава и доставлены в больницу Коимбры, о чем сообщил командующий гражданской защиты района Карлос Таварес.

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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза уже выразил свои соболезнования родным жертв аварии, о чем говорится на сайте главы государства.

LISBON, July 31 (Reuters) – A crash between a high-speed train and a maintenance machine on Friday in Portugal's central region killed one person and injured at least 50 people, SIC television channel said. A spokeswoman for the District Command of Relief Operations in Coimbra, near where the collision took place, told Reuters there were "several injured" but did not confirm any deaths. Emergency services, including firefighters, were at the scene and "many" others were currently on their way, the spokeswoman said. (Reporting by Catarina Demony and Sergio Goncalves; Editing by Alex Richardson)

Напомним, в Сербии поезд протаранил автобус : были трое погибших и десятки пострадавших.

Ранее в сеть попало видео, на котором микроавтобус "Богдан" со школьниками сначала сигналит машине, которая остановилась на красный свет на переезде, затем начинает обгонять ее, не замечая поезда. Инцидент произошел во Львове.

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ДТП Португалия железная дорога поезда электричка
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