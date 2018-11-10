В Португалии запретили усыплять собак

Теперь, если в течение 15 дней за найденной на улице собакой не пришел хозяин, ее стерилизуют и начнут искать ей новый дом

В Португалии вступил в силу закон, запрещающий усыплять собак в приютах, даже если никто не спешит забирать их домой.

Теперь, если в течение 15 дней за найденной на улице собакой не пришел хозяин, ее стерилизуют и начнут искать ей новый дом, а усыплять не имеют права.

До сих пор 23% приютов в Португалии усыпляли собак, если хозяин не находился в срок, а в питомнике не было места. Такая практика есть и в других европейских странах, например, во Франции.

Кроме того, в рамках нового закона в португальских школах будут рассказывать об ответственном обращении с домашними животными.

Новые муниципальные приюты для домашних животных строятся по всей Португалии с 2016 года. Но, как подчеркивают власти, это промежуточная мера, а главной станет создание культуры серьезного отношения жителей Португалии к своим питомцам – тогда необходимость в приютах исчезнет.

Ранее мы писали, что в Португалии запретили цирки с животными. Владельцам цирков дали шесть лет, чтобы внести своих животных в специальный реестр, после чего их передадут в специальные приюты.

Напомним, в прошлом году латвийский Сейм утвердил поправки к законодательству, которые запрещают использовать для участия в цирковых представлениях диких животных.

Также мы писали, что аналогичную инициативу обсуждали и киевские власти.

Кроме того, сообщалось о всеукраинской акции в защиту прав зверей "Марш за животных", которая прошла в сентябре.