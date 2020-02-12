Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,42
26,62

В результате урагана в Европе погибли восемь человек

12 февраля, 03:07

Сообщения о жертвах в результате урагана поступали из Польши, Швеции, Великобритании, Словении, Германии и Чехии

Число жертв урагана в странах Европы возросло до восьми человек.

Об этом сообщает AP.

"Мощные ветры с порывами более 200 км/ч достигли Корсики и усилили лесной пожар, вспыхнувший на французском острове 11 февраля, в то время, как шторм с ураганными ветрами и ливнями на днях ударил по северной Европе, став причиной гибели как минимум 8 человек", - говорится в сообщении.

К борьбе с ненастьем на Корсике было привлечено более 300 пожарных, два порта были закрыты, а авиарейсы на Корсику прекращены.

Сообщения о жертвах в результате урагана поступали из Польши, Швеции, Великобритании, Словении, Германии и Чехии.

Шторм "Ciara" двигался по территории Европы с 9 февраля.

Ранее мы писали, что из-за страшной непогоды в Великобритании, на которую в конце прошлой недели обрушился шторм "Сиара", едва не разбился большой пассажирский самолет. Инцидент случился в лондонском аэропорту "Хитроу" с лайнером Boeing 777 авиакомпании British Airways 9 февраля. При посадке самолет ненадолго коснулся взлетно-посадочной полосы в аэропорту, после чего снова поднялся в воздух.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео шторм Европа жертва ураган погибшие Сиара

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус заразил украинцев: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой РимскимПолитика
Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видео
Пассажирский самолет Wizz Air чудом сел во время урагана, видеоFun
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой Римским
Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Папой РимскимПолитика
Макрон в Варшаве рассказал о своем отношении к России и дал обещание полякам
Макрон в Варшаве рассказал о своем отношении к России и дал обещание полякамЕвросоюз
В Чехии перевернулся автобус с десятками детей: много пострадавших (фото и видео)
В Чехии перевернулся автобус с десятками детей: много пострадавших (фото и видео)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...