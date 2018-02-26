В результате взрыва в Лестере разрушены магазин и жилой дом

Четыре человека в критическом состоянии доставлены в больницу

В результате взрыва в английском городе Лестер четыре человека в критическом состоянии доставлены в больницу.

Об этом говорится на странице медучреждения в Twitter.

"Мы можем подтвердить, что четверо пациентов были доставлены с места происшествия в больницу Leicester Royal в критическом состоянии. Городская полиция настоятельно рекомендует избегать район ЧП", – сказано в сообщении.

Взрыв прогремел в Лестере на улице Хинкли-Роуд поздно вечером 25 февраля. По данным СМИ, очевидцы сперва услышали громкий хлопок, после чего в одном из зданий начался пожар. Reuters позднее уточнял, что в результате взрыва разрушены круглосуточный магазин и жилой дом.

По данным телеканала Sky News, пока полиция не связывает произошедшее с терактом. Расследование продолжается.

Напомним, в марте минувшего года в Великобритании в графстве Мерсисайд на западе страны произошел мощный взрыв, в результате которого по меньше мере 15 человек получили ранения. Его причиной, по предварительным данным, могла стать утечка газа.

А в ноябре в Великобритании рядом с рождественской ярмаркой взорвался автомобиль. Взрыв прогремел в населенном пункте Пиннер, расположенном к северо-западу от Лондона. Сообщается, что машина взорвалась в нескольких метрах от рождественского рынка, на который пришли сотни человек.

Кроме того, взрыв произошел в фойе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 по Киеву). В эти минуты завершался концерт, на котором были несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Стало известно, что количество жертв в результате теракта возросло до 22 человек, среди которых оказались и дети.