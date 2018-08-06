В России решили выслать греческих дипломатов

Сегодня, 18:15

Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам

Фото: AFP
Фото: AFP

МИД РФ вызвал посла Греции и сообщил ему о зеркальных мерах в ответ на высылку Афинами российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"6 августа в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, где ему была вручена нота, информирует о принятых российской стороной зеркальные меры в ответ на недружественные действия Афин в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", – говорится в сообщении.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии.

Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам.

В МИД РФ заявили, что на Грецию оказывалось "огромное давление британских и американских партнеров" в вопросе высылки дипломатов.

В ответ Греция обвинила РФ в неуважении к стране.

Ранее министр иностранных дел Греции Никос Коциас обвинил Россию в попытке подорвать соглашение с Македонией о переименовании. 
Россия, Греция, посольство, дипломат

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