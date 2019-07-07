В Румынии пронесся торнадо: есть пострадавшие и разрушения

Стихия бушевала в районе города Яссы

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Румынии над уездом с центром в городе Яссы поздним вечером 6 июля пронесся мощный торнадо. Стихия повредила дома и повалила множество деревьев и столбов уличного освещения, а три человека получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщили в местном Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, торнадо длился всего несколько минут, но и за это время успел наделать немало бед.

На месте, где бушевала стихия, продолжают работать спасатели, а местные власти подсчитывают нанесенные стихией убытки. Наибольший ущерб был нанес населенному пункту Мирословешты, где один из жилых домов был почти полностью разрушен.

Напомним, недавно стихия пронеслась над американским штатом Оклахома и несколькими другими регионами страны. Здесь были зафиксированы различные беды – от торнадо до наводнений, которые обрушились на центральную часть США.

Миссури оправляется от разрушительного торнадо, пронесшегося этим американским штатом. Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили. Основной удар пришелся на город Джефферсон-Сити, где погибли, по меньшей мере, трое. Еще два десятка человек травмированы. Среди жертв – супруги преклонного возраста, которых просто выбросило из дома. Их тела нашли почти за две сотни метров от жилья. Те, кому посчастливилось уцелеть, оценивают убытки и с ужасом вспоминают пережитое.

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