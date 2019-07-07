Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Румынии пронесся торнадо: есть пострадавшие и разрушения

7 июля, 11:37

Стихия бушевала в районе города Яссы

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Румынии над уездом с центром в городе Яссы поздним вечером 6 июля пронесся мощный торнадо. Стихия повредила дома и повалила множество деревьев и столбов уличного освещения, а три человека получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщили в местном Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, торнадо длился всего несколько минут, но и за это время успел наделать немало бед.

На месте, где бушевала стихия, продолжают работать спасатели, а местные власти подсчитывают нанесенные стихией убытки. Наибольший ущерб был нанес населенному пункту Мирословешты, где один из жилых домов был почти полностью разрушен.

Напомним, недавно стихия пронеслась над американским штатом Оклахома и несколькими другими регионами страны. Здесь были зафиксированы различные беды – от торнадо до наводнений, которые обрушились на центральную часть США.

Миссури оправляется от разрушительного торнадо, пронесшегося этим американским штатом. Неистовая стихия разносила вдребезги дома, выкорчевывала деревья и разбросала автомобили. Основной удар пришелся на город Джефферсон-Сити, где погибли, по меньшей мере, трое. Еще два десятка человек травмированы. Среди жертв – супруги преклонного возраста, которых просто выбросило из дома. Их тела нашли почти за две сотни метров от жилья. Те, кому посчастливилось уцелеть, оценивают убытки и с ужасом вспоминают пережитое.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Румыния, ураган, торнадо

Вы сейчас просматриваете новость " В Румынии пронесся торнадо: есть пострадавшие и разрушения". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Китай обрушился смерч: есть погибшие, более сотни ранены

3 июля, 18:22

Сильный ветер повредил несколько домов и линий электропередачи

Непогода натворила беды в Николаевской и Днепропетровской областях: появилось видео

3 июля, 09:59

Ливень превратил улицы Кривого Рога в бурные потоки

Звезды, чьи родители выступили против их отношений

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

Первые признаки деменции можно обнаружить с помощью теста

Папа Франциск предупредил Путина: Все можно потерять в войне

Домашние кошки могут вызывать шизофрению

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

В Украине подняли прожиточный минимум

8 наций, которым грозит вымирание

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Зачем нужно обязательно обрезать уголок у посудной губки

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

Сегодня, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Вчера, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Свежий опрос: сколько украинцев довольны деятельностью Зеленского

Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида «травмирующей» обуви

Опрос о числе общающихся на русском и украинском языках в Украине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь