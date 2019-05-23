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На центр США обрушились десятки торнадо и бури: есть погибшие

23 мая, 13:56

Непогода привела к опасности подтоплений и прорыва плотины в ряде штатов


Спустя месяц после того, как в нескольких штатах США пять человек погибли из-за стихии, центральная часть страны подверглась страшной непогоде – только на прошедшие сутки в штатах Оклахома и Миссури зафиксировали более 20 торнадо.

В некоторых городах в Оклахоме и Канзасе была объявлена эвакуация из-за угрозы подтоплений. В Арканзасе возникла угроза разрушения плотины на одной из местных рек.

Самый крупный ущерб все же был нанесен Миссури: стихия не обошла стороной и столицу штата, Джефферсон-Сити, в некоторых районах которого зафиксировали серьезные повреждения зданий и построек.

Кроме того, в ряде регионов штата нарушено электроснабжение, а также объявлена опасность наводнений после проливных дождей.

Жертвами непогоды стали не менее семи человек: пять тел погибших были обнаружены в Миссури и еще два человека погибли в Оклахоме и Айове.

Напомним, что в апреле на американские штаты Техас и Миссисипи также обрушился торнадо, жертвами которого стали четыре человека.

Кроме этого, недавно ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.

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Тег шторм, ураган, смерч, оклахома, миссури, канзас, торнадо

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Источник:

ТАСС

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