На центр США обрушились десятки торнадо и бури: есть погибшие
Непогода привела к опасности подтоплений и прорыва плотины в ряде штатов
Спустя месяц после того, как в нескольких штатах США пять человек погибли из-за стихии, центральная часть страны подверглась страшной непогоде – только на прошедшие сутки в штатах Оклахома и Миссури зафиксировали более 20 торнадо.
В некоторых городах в Оклахоме и Канзасе была объявлена эвакуация из-за угрозы подтоплений. В Арканзасе возникла угроза разрушения плотины на одной из местных рек.
Самый крупный ущерб все же был нанесен Миссури: стихия не обошла стороной и столицу штата, Джефферсон-Сити, в некоторых районах которого зафиксировали серьезные повреждения зданий и построек.
Кроме того, в ряде регионов штата нарушено электроснабжение, а также объявлена опасность наводнений после проливных дождей.
Жертвами непогоды стали не менее семи человек: пять тел погибших были обнаружены в Миссури и еще два человека погибли в Оклахоме и Айове.
Напомним, что в апреле на американские штаты Техас и Миссисипи также обрушился торнадо, жертвами которого стали четыре человека.
Кроме этого, недавно ряд штатов США подвергся так называемому "бомбовому циклону" – когда за сутки атмосферное дaвлeние peзкo снижается нe мeнее, чeм нa 24 мбap. В связи с этим на ряд штатов – Baйoминг, Heбpacка, Айова, Техас, Миссури, Кентукки и Южная Дaкoта – обрушился шторм, сопровождающийся мощными дождями, наводнениями и даже торнадо.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На центр США обрушились десятки торнадо и бури: есть погибшие". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смерчи и наводнения: на Польшу обрушилась непогода
В ряде польских воеводств на юге произошло подтопление жилых домов, а на востоке повредило более 100 зданий
На штат Вашингтон обрушился торнадо: завораживающие фото и видео
Ураган ломал деревья, обрывал электропровода и срывал крыши с домов жителей Сиэтла и Порт-Орчарда
Мощный шторм обрушился на американский штат Флорида
В Майами-Бич объявили предупреждение, людей просят без лишней надобности не выходить на улицы
В США на штат Айова обрушилось торнадо
От удара стихии пострадало множество зданий, среди них одна из больниц