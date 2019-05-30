Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В шаге от трагедии: телохранитель премьера Чехии выстрелил из пистолета в самолете

30 мая, 04:30

Андрей Бабиш возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС

Самолет Бабиша / Фото: aktualne.cz
Самолет Бабиша / Фото: aktualne.cz.

В аэропорту Брюсселя едва не произошла трагедия, когда один из телохранителей премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС.

"Выстрел был произведен из табельного оружия одного из охранников [главы кабмина]. Никто не пострадал. Произошедшее расследует полиция", – рассказала представитель полиции республики Ивана Нгуенова..

Выстрел, по словам представителя полиции, произошел по неосторожности охранника. Он мог нечаянно спустить курок пистолета, когда производил одну из операций, предусмотренных правилами несения службы в самолетах правительственного авиаотряда.

Согласно первоначальной информации капитана воздушного судна, машина не смогла вернуться в Прагу. Поэтому Бабиш должен был дождаться прибытия в Брюссель нового самолета из Праги, что могло затянуться на шесть часов. Другой вариант заключался в том, чтобы вылететь рейсом авиакомпании Czech Airlines по расписанию.

Однако после примерно часа ожидания капитан, изучив ущерб, нанесенный выстрелом, сообщил пассажирам, что машина способна летать. "Мы нашли пулю. Она не повредила фюзеляж", – сказал капитан. По имеющейся информации, выстрел попал только в продовольственную тележку, сообщает издание aktualne.cz.

Напомним, это не первое ЧП, произошедшее с самолетом госчиновника высшего ранга. Так, в мае-2019 в самолет канцлера Германии Ангелы Меркель врезался неуправляемый автомобиль , когда водитель забыл затянуть ручной тормоз.

А в ноябре-2018 самолет Меркель совершил вынужденную посадку по пути на саммит G20 . Лайнер Airbus бундесканцлера из-за технического дефекта развернулся обратно в Германию в небе над Нидерландами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Чехия, самолет, выстрел, крушение самолета, бабиш

Вы сейчас просматриваете новость " В шаге от трагедии: телохранитель премьера Чехии выстрелил из пистолета в самолете". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Польша ожидает от России открытого расследования Смоленской авиакатастрофы

13 апреля, 14:05

Об этом заявил посол Польши в Украине

Boeing осуществила около 100 испытаний обновленного ПО самолетов 737 Max

12 апреля, 06:46

Это должно гарантировать, чтобы катастрофы Boeing более не повторялись

В США планируют проверить обновленное ПО Boeing 737 Max после катастроф

2 апреля, 00:30

Boeing требуется время для дополнительного изучения систем контроля 737 Max

В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737

4 апреля, 02:50

Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS – системы улучшения характеристик маневренности

СМИ: в Киеве горит средний разведывательный корабль (видео)

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Назван самый полезный суп

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

10 причин почему жить одному — здорово

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Меган Маркл и принц Гарри переедут в Калифорнию

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Сердючка угодила в громкий скандал на Евровидении-2019

Мария Порошина вышла в свет со своим избранником?

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь