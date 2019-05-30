В шаге от трагедии: телохранитель премьера Чехии выстрелил из пистолета в самолете

Андрей Бабиш возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС

Самолет Бабиша / Фото: aktualne.cz.

В аэропорту Брюсселя едва не произошла трагедия, когда один из телохранителей премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС.

"Выстрел был произведен из табельного оружия одного из охранников [главы кабмина]. Никто не пострадал. Произошедшее расследует полиция", – рассказала представитель полиции республики Ивана Нгуенова..

Выстрел, по словам представителя полиции, произошел по неосторожности охранника. Он мог нечаянно спустить курок пистолета, когда производил одну из операций, предусмотренных правилами несения службы в самолетах правительственного авиаотряда.

Согласно первоначальной информации капитана воздушного судна, машина не смогла вернуться в Прагу. Поэтому Бабиш должен был дождаться прибытия в Брюссель нового самолета из Праги, что могло затянуться на шесть часов. Другой вариант заключался в том, чтобы вылететь рейсом авиакомпании Czech Airlines по расписанию.

Однако после примерно часа ожидания капитан, изучив ущерб, нанесенный выстрелом, сообщил пассажирам, что машина способна летать. "Мы нашли пулю. Она не повредила фюзеляж", – сказал капитан. По имеющейся информации, выстрел попал только в продовольственную тележку, сообщает издание aktualne.cz.

Напомним, это не первое ЧП, произошедшее с самолетом госчиновника высшего ранга. Так, в мае-2019 в самолет канцлера Германии Ангелы Меркель врезался неуправляемый автомобиль , когда водитель забыл затянуть ручной тормоз.

А в ноябре-2018 самолет Меркель совершил вынужденную посадку по пути на саммит G20 . Лайнер Airbus бундесканцлера из-за технического дефекта развернулся обратно в Германию в небе над Нидерландами.

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