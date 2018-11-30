Самолет Меркель совершил вынужденную посадку по пути на саммит G20

Ее самолет благополучно сел в Кельне в аэропорту имени Конрада Аденауэра

Лайнер Airbus канцлера Германии Ангелы Меркель из-за технического дефекта развернулся обратно в Германию в небе над Нидерландами. Об этом сообщает Bild.

Полет Меркель продолжался всего около часа. Ее самолет благополучно сел в Кельне в аэропорту имени Конрада Аденауэра. Там канцлер должна пересесть на другой лайнер.

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Ранее Дональд Трамп в Twitter написал, что отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

"Поскольку корабли и моряки не вернулись из России в Украину, я считаю отмену моей запланированной встречи с президентом Владимиром Путиным в Аргентине лучшим вариантом для всех заинтересованных сторон", – написал он.

Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал пока официальной информации о намерении президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине.

По его словам, Путин получит дополнительное время для полезных встреч с коллегами во время саммита Группы двадцати, если планировавшиеся ранее его переговоры с президентом США Дональдом Трампом действительно отменены.