В школах Франции станет больше арабского языка

Сегодня, 04:39

Министр образования считает, что учить арабский язык необходимо не только "людям арабского происхождения или из стран Магриба"

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Во французских школах следует преподавать больше уроков арабского языка.

Именно с таким предложением выступил министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер, назвав арабский "великим литературным языком" и выразив мнение, что учить его необходимо не только "людям арабского происхождения или из стран Магриба".

"Это количественная стратегия, которую мы собираемся применить в отношении арабского языка", – заявил он в эфире радио BFM.

В то же время государство, очевидно, планирует перетянуть учеников-арабов из мечетей, где им вместе с арабским языком могут внушать радикальные идеи ислама.

"Мы намерены проверить, как преподают арабский в соответствующих структурах. Очевидно же то, что есть развитие в области изучения языков, и арабский – это очень важный язык, как и другие великие языки цивилизаций (я имею в виду китайский и русский)", – добавил Бланкер.

Он считает, что упомянутые им языки нуждаются в "продвижении" и что их надо предать престиж.

В то же время ученикам не станут навязывать арабский язык – они смогут выбрать его среди других для изучения, включая  немецкий и итальянский.

Напомним, что на волне терактов, поразивших Францию пару лет назад, правительство распорядилось закрыть ряд мечетей.

Кроме того, в этом году ситуация остается все еще напряженной – в стране остается высокой угроза терактов.

В то же время мы писали, что множество мигрантов, ставших беженцами в Европе, отказались от ислама и приняли христианство.
образование, Франция, ислам, арабы
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

В Швеции растет влияние салафитов. Фото: Pixabay

В Швеции растет влияние радикального ислама

29 Июня, 04:15

В целом ряде городов и населенных пунктов страны салафиты заметно воздействуют на повседневную жизнь мусульман

Евросоюз

Ангела Меркель. Фото AFP

Меркель: Ислам является частью Германии

16 Марта, 18:16

Канцлер не согласна с позицией нового главы МВД
Загрузка...

Евросоюз

Фото: zn.ua

Новый глава МВД Германии не нашел места в стране для ислама

16 Марта, 16:54

Министр напомнил, что страна формировалась под влиянием христианства

Россия

Фото из открытых источников

Арабы вложат в "Кортеж" Путина больше 100 миллионов евро

7 Июля, 07:04

Первым на рынок России выйдет седан
Загрузка...