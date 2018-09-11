В школах Франции станет больше арабского языка
Министр образования считает, что учить арабский язык необходимо не только "людям арабского происхождения или из стран Магриба"
Во французских школах следует преподавать больше уроков арабского языка.
Именно с таким предложением выступил министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер, назвав арабский "великим литературным языком" и выразив мнение, что учить его необходимо не только "людям арабского происхождения или из стран Магриба".
"Это количественная стратегия, которую мы собираемся применить в отношении арабского языка", – заявил он в эфире радио BFM.
В то же время государство, очевидно, планирует перетянуть учеников-арабов из мечетей, где им вместе с арабским языком могут внушать радикальные идеи ислама.
"Мы намерены проверить, как преподают арабский в соответствующих структурах. Очевидно же то, что есть развитие в области изучения языков, и арабский – это очень важный язык, как и другие великие языки цивилизаций (я имею в виду китайский и русский)", – добавил Бланкер.
Он считает, что упомянутые им языки нуждаются в "продвижении" и что их надо предать престиж.
В то же время ученикам не станут навязывать арабский язык – они смогут выбрать его среди других для изучения, включая немецкий и итальянский.
Напомним, что на волне терактов, поразивших Францию пару лет назад, правительство распорядилось закрыть ряд мечетей.
Кроме того, в этом году ситуация остается все еще напряженной – в стране остается высокой угроза терактов.
В то же время мы писали, что множество мигрантов, ставших беженцами в Европе, отказались от ислама и приняли христианство.