В Швеции дожди превратили затопленный вокзал в бассейн

В шведском городе Упсала пассажиры "превратили" затопленный в результате сильных ливней, вокзал в бассейн. Об этом сообщает The Local.

Посетители плавали на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду. Пассажирам приходилось спускаться в воду, чтобы попасть к поездам.

В ночь на понедельник воду с перехода откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.

Ранее на побережье Азовского моря из-за порывов восточного ветра и сильного ливня 28 июля размыло дорогу в курортный Приморск, а также на косу Обиточная. По данным спасателей, в районе базы отдыха "Автотурист" люди пытались уехать, но из-за промоин и поднятия уровня воды автомобили застряли в песке. В помощи нуждались более десятка автомобилей.

Отметим, что предыдущий сильный дождь прошел в столице 17 июля – тогда были затоплены многие улицы и затруднено движение транспорта. Так, вода затопила проезжую часть проспекта Бажана, возникли пробки от станции метро "Позняки" до метро "Славутич" в сторону центра города, а также между станциями "Вырлица" и "Бориспольская" в сторону выезда из Киева.

А накануне мощный ливень и крупный град выпали в Днепре, а в сети появились впечатляющие фото и видео необычного явления.