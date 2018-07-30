В Швеции дожди превратили затопленный вокзал в бассейн

Сегодня, 18:09

Из-за сильных ливней переход и вестибюли оказались затопленными

Фото: instagram.com/manneforssberg.se
Фото: instagram.com/manneforssberg.se

В шведском городе Упсала пассажиры "превратили" затопленный в результате сильных ливней, вокзал в бассейн. Об этом сообщает The Local. 

Посетители плавали на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду. Пассажирам приходилось спускаться в воду, чтобы попасть к поездам. 

В ночь на понедельник воду с перехода откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.

God mode #uppsala #regn #wtf

Публикация от Sebastian Borg (@lil_burk_)

Ранее на побережье Азовского моря из-за порывов восточного ветра и сильного ливня 28 июля размыло дорогу в курортный Приморск, а также на косу Обиточная. По данным спасателей, в районе базы отдыха "Автотурист" люди пытались уехать, но из-за промоин и поднятия уровня воды автомобили застряли в песке.  В помощи нуждались более десятка автомобилей.

Отметим, что предыдущий сильный дождь прошел в столице 17 июля – тогда были затоплены многие улицы и затруднено движение транспорта. Так, вода затопила проезжую часть проспекта Бажана, возникли пробки от станции метро "Позняки" до метро "Славутич" в сторону центра города, а также между станциями "Вырлица" и "Бориспольская" в сторону выезда из Киева.

А накануне мощный ливень и крупный град выпали в Днепре, а в сети появились впечатляющие фото и видео необычного явления.
Швеция, вокзал, бассейн, ливни

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