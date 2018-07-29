На запорожском курорте из-за непогоды отдыхающие застряли в песке: появились фото

На побережье Азовского моря из-за порывов восточного ветра и сильного ливня 28 июля размыло дорогу в курортный Приморск, а также на косу Обиточная. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

По данным спасателей, в районе базы отдыха "Автотурист" люди пытались уехать, но из-за промоин и поднятия уровня воды автомобили застряли в песке. В помощи нуждались более десятка автомобилей.

"Бойцы ГСЧС с помощью тросов и спецавтомобиля вытащили из района подтопления на твердое покрытие 11 легковых автомобилей и вывезли 46 человек, в том числе девять", – говорится в сообщении.









Тем временем, на косе Обиточная из-за резкой смены направления ветра начался шторм и колебания уровня воды, что привело к размыву дороги. Сотрудники коммунального предприятия "Бердянское лесное хозяйство в Приморском районе" на тракторе МТЗ и УАЗе вытащили 25 автомобилей и вывезли 40 человек.

"Всего совместными силами удалось спасти 86 человек, в том числе девятерых детей, и вытянуть 36 автомобилей", – заявили в ГСЧС, добавив, что ситуация контролируется, проводится постоянный мониторинг.

Напомним, что в Бердянске пожаловались на испорченный из-за водорослей отдых – растения выбрасывает на берег и в прибрежную зону, не позволяя ни купаться, ни находиться на пляже.

Также мы писали, что на запорожских курортах 16 июля наблюдали необычное природное явление – торнадо, которое было зафиксировано на фото и видео.

Кроме того, у берегов запорожских курортов заметили огромных медуз, после прикосновения к которым люди получали ожоги.