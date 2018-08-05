В Швеции пьяный капитан из РФ посадил судно на мель: видео

В пятницу, 3 августа, у берегов Швеции правоохранителями был задержан 53-летний капитан из России, который руководил судном в состоянии алкогольного опьянения и посадил плавсредство на мель. Об этом сообщает издание Sydsvenskan.

По данным издания, судно, которое сбилось с курса, заметил экипаж, который шел неподалеку буксира. Моряки в течение получаса пытались связаться с капитаном корабля, однако потерпели неудачу.

В настоящее время россиянина подозревают в серьезном нарушении и халатности во время морского движения – в его крови обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Судно осмотрели дайверы, в корпусе не обнаружили повреждений.

Напомним, что в конце прошлого года судом в шведском городе Кальмара вынесен приговор двум россиянам, капитану и штурману судна Atlantic, за то, что те управляли плавсредством, будучи в нетрезвом состоянии.

Как сообщалось, правительство Швеции в ответ на российскую агрессию закупит американскую систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Также в Швеции, субмарина "Готланд" была торжественно спущена на воду на судоверфи в городе Карлскруна.



