В Швеции загорелся остров, жителей массово эвакуировали

На шведском острове Бьорк вспыхнул пожар в результате запуска сигнальной ракеты неизвестным. Об этом пишет The Local.

Тревогу подняли незадолго до 18:00 по местному времени 5 августа, а через час жителям главного поселения острова было приказано немедленно эвакуироваться.

Пламя началось в незаселенной местности, но быстро распространилось в сторону домов. Около 1500 человек живут на Бьорк, одном из крупнейших островов к западу от Гетеборга.

"Там так много дыма, что я не вижу, горит он в другом месте. Сейчас почти шторм – это может закончиться очень плохо", – сказал житель Бьорк Йенс Костерхед, который наблюдал, как пожарные борются с огнем в 50 метрах от его дома .

Между Бьорк и материком нет моста, поэтому для помощи пожарным был запланирован дополнительный паром. Не ясно, сколько людей оставили этот район, но те, кто покинул его, были перемещены на юг острова. Позже вечером многим разрешили вернуться домой.

Несколько свидетелей говорят, что пожар начался из-за аварийного выстрела из лодки недалеко от острова.

Напомним, шведские пожарные в течение последних недель борются с лесными пожарами, которые возникли из-за небывалой жары по всей стране.

Лесные пожары стали одним из крупнейших вызовов для шведских служб спасения. Им не хватает техники и рабочей силы, необходимых для борьбы со стихией. Премьер Швеции заявил о "чрезвычайной ситуации".

Крупнейшие пожары продолжаются в нескольких километрах к северу от Стокгольма, в центральной Швеции. В четверг и пятницу там эвакуировали несколько деревень.

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