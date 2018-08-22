В Швейцарии из-за санкций США заморозили пять миллиардов долларов россиян – СМИ

Сегодня, 20:01

Такой шаг демонстрирует страх многих банков перед США, которые грозят наказанием за нарушение санкций

В Швейцарии заморозили российские активы. Фото: из открытых источнико
В Швейцарии заморозили российские активы. Фото: из открытых источнико

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse чтобы избежать санкций США заморозил примерно 5 млрд долларов, связанных с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Такой шаг Credit Suisse, которому принадлежали самолеты российского олигарха Олега Дерипаски и который предоставлял деньги российскому олигарху Виктору Вексельбергу, демонстрирует страх многих банков перед США, которые грозят наказанием за сотрудничество с российскими физическими лицами и организациями, которые находятся под санкциями.

Как отмечает агентство, такие шаги ставят под угрозу важный источник финансирования для российской элиты, а также может закрыть безопасную гавань для хранения богатств российских олигархов.

Как отмечается, по данным российского центробанка, в 2017 году в Швейцарию поступило около 6,2 млрд долларов или 14% от общего объема российского трансграничного оттока. Это почти в три раза больше, чем поступило в США.

Ранее сообщалось, что Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, принадлежащих ОАО "Газпром".

Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Европейский Союз расширит санкционный список против Российской Федерации.
Россия, Швейцария, санкции

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