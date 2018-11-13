В Швейцарии открылась выставка тишины

Концепция цифрового детокса сейчас очень актуальна, поэтому бернский музей предлагает хотя бы на некоторое время отвлечься от всего и окружить себя полной тишиной.

С 9 ноября 2018 года по 17 июля 2019 в Музее Коммуникаций в Берне проходит выставка, посвященная "тишине".

По замыслу организаторов полная тишина одновременно привлекает и пугает, и выставка предлагает погрузиться в эту тему поглубже и пролить свет на общественный и исторический баланс между шумом, покоем и безмолвием.

Напомним, возле парка Славы в Киеве под землей строят музей. Построят четырехэтажный комплекс в память о жертвах Голодомора.

Кроме того, летом исполнился год киевскому музею костюмов и стиля Викторианской эпохи Victoria Museum. Он является единственным в Украине. В нем представлены уникальные наряды европейской эпохи XVIII—ХIХ веков! Сам музей занимает два этажа в старинном киевском особняке (отреставрированном практически с нуля), оборудованном по последнему слову музейного дела: бронированные стекла, микроклимат и правильный мягкий свет. Мы отправились туда, чтобы своими глазами увидеть, как одевались люди во времена одной из самых романтичных эпох в истории.