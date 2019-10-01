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В Швейцарии пустили с молотка коллекцию суперкаров сына диктатора

1 октября, 05:22

Главным лотом стал эксклюзивный Lamborghini Veneno Roadster 2014 года, которых было создано лишь девять штук

Ранее на аукционе во Франции продали лошадь за сумму десяти квартир в центре Киева, а теперь швейцарские власти пустили с молотка коллекцию из 25 шикарных авто.

Суперкары конфисковали у 51-летнего Теодора Нгемы Обианга, отец которого, Теодор Нгема Обиянг-старший, уже 40 лет правит Экваториальной Гвинеей.

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Его сына, вице-президента этого африканского государства, обвинили в отмывании денег и растрате госсредств. Дело было решено закрыть после подписания сделки со следствием – Обианг разрешил продать свои автомобили, а вырученные средства потратить на социальные программы у него на родине.

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С молотка ушли более двух десятков роскошных Lamborghini, Ferrari, Bentley и Rolls Royce. Однако главным лотом стал эксклюзивный Lamborghini Veneno Roadster 2014 года, которых было создано лишь девять штук.

23 из 27 миллионов долларов, вырученных на торгах, поступит на социальные проекты в Экваториальной Гвинее.

Напомним, в прошлом месяце на торгах в Калифорнии продали легендарный Aston Martin DB5 1965 года, которым Дэниел Крейг управлял в роли Джеймс Бонд в фильме "007: Спектр". Машину купили за 6,4 млн долларов.

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