В Швейцарии пустили с молотка коллекцию суперкаров сына диктатора

Главным лотом стал эксклюзивный Lamborghini Veneno Roadster 2014 года, которых было создано лишь девять штук

Ранее на аукционе во Франции продали лошадь за сумму десяти квартир в центре Киева, а теперь швейцарские власти пустили с молотка коллекцию из 25 шикарных авто.

Суперкары конфисковали у 51-летнего Теодора Нгемы Обианга, отец которого, Теодор Нгема Обиянг-старший, уже 40 лет правит Экваториальной Гвинеей.

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Его сына, вице-президента этого африканского государства, обвинили в отмывании денег и растрате госсредств. Дело было решено закрыть после подписания сделки со следствием – Обианг разрешил продать свои автомобили, а вырученные средства потратить на социальные программы у него на родине.

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С молотка ушли более двух десятков роскошных Lamborghini, Ferrari, Bentley и Rolls Royce. Однако главным лотом стал эксклюзивный Lamborghini Veneno Roadster 2014 года, которых было создано лишь девять штук.

23 из 27 миллионов долларов, вырученных на торгах, поступит на социальные проекты в Экваториальной Гвинее.

Напомним, в прошлом месяце на торгах в Калифорнии продали легендарный Aston Martin DB5 1965 года, которым Дэниел Крейг управлял в роли Джеймс Бонд в фильме "007: Спектр". Машину купили за 6,4 млн долларов.

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