В Швейцарских Альпах самолет врезался в вершину горы: погибли четверо
Правоохранители устанавливают причины трагедии и личности погибших
Легкомоторный самолет французской компании Робин врезался в вершину горного ледника в Швейцарских Альпах, в результате чего пилот и три пассажира погибли. Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление полиции.
"В результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горного ледника в Швейцарских Альпах погибли четыре человека", – сказано в сообщении.
Отмечается, что самолет, который вылетел из аэропорта Сиона для частного полет, был найден районе Дунан Пас на юге страны.
Правоохранители расследуют все обстоятельства инцидента и устанавливают личности погибших.
Ранее мы писали о том, что в Швейцарии вследствие аварии самолета погибли двое 14-летних ребят и пилот.
А в апреле этого года самолет из Швейцарии разбился в Австрии. Из-за близости места аварии к аэропорту, спасатели прибыли очень быстро, однако двух пассажиров спасти не удалось. Самолет был разрушен в результате удара об землю.
Не так давно в Аргентине аварийно сел самолет, на борту которого находится глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.