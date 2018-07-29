В Швейцарских Альпах самолет врезался в вершину горы: погибли четверо

Легкомоторный самолет французской компании Робин врезался в вершину горного ледника в Швейцарских Альпах, в результате чего пилот и три пассажира погибли. Об этом сообщает The Local со ссылкой на заявление полиции.

"В результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горного ледника в Швейцарских Альпах погибли четыре человека", – сказано в сообщении.

Отмечается, что самолет, который вылетел из аэропорта Сиона для частного полет, был найден районе Дунан Пас на юге страны.

Правоохранители расследуют все обстоятельства инцидента и устанавливают личности погибших.

Ранее мы писали о том, что в Швейцарии вследствие аварии самолета погибли двое 14-летних ребят и пилот.

А в апреле этого года самолет из Швейцарии разбился в Австрии. Из-за близости места аварии к аэропорту, спасатели прибыли очень быстро, однако двух пассажиров спасти не удалось. Самолет был разрушен в результате удара об землю.

Не так давно в Аргентине аварийно сел самолет, на борту которого находится глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.



