В Сицилии поймали крупную банду мошенников, избивавших людей ради медицинских страховок

Всего в преступной схеме относятся более сотни людей

Фото: Pixabay

Полиция Италии задержала более 40 человек, которые наносили тяжелые увечья людям, выдавая это за несчастные случаи и ДТП. Как сообщает агентство АНСА, мошенникам удавалось добиваться выплаты страховых сумм с помощью документов, которые оформляли причастные к банде медики и адвокаты. Задержали злоумышленников в Палермо. которое было начато в прошлом году,

Всего к этому делу относятся более ста человек, в том числе физиотерапевтов, которые якобы лечили пострадавших. Как правило, в качестве жертв выбирались не самые благополучные граждане, страдающие алко- или наркозависимостью, психологическими заболеваниями, а также мигранты.

Как утверждают следователи, участники банды отличались особой жестокостью. Один из пострадавших, мигрант из Туниса, погиб в результате нанесенных мошенниками травм. Инцидент представили как гибель в ДТП.

Задержанным уже предъявили обвинения в намеренном членовредительстве, мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег.

Напомним, что в Киеве будут судить 42-летнего мошенника, который под видом финансового советника обманул людей на 11 млн гривен. Всего мошенник завладел деньгами троих пострадавших на общую сумму 9,6 млн грн и двумя транспортными средствами еще одного на сумму 1,35 млн грн.

Также, в столице задержали двоих иностранцев по подозрению в краже более 100 тысяч гривен. В ресторане на улице Большая Васильковская злоумышленники похитили деньги у посетителя заведения. Неладное заподозрили официанты, они срочно остановили на улице экипаж спецназовцев, проезжавший рядом с рестораном.

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