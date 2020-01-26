В Словакии из музея украли коллекцию монет на миллион евро

В Словакии из Национального музея в Братиславе украли часть коллекции старинных монет, стоимость которых превышает миллион евро.
Как сообщает местное издание Pravda, полиция приступила к расследованию преступления и пообещала обнародовать детальную информацию о происшествии 27 января.
Копы пообещали, что данные о краже с описанием и фотографиями похищенных монет будет направлена в Интерпол и внесена в специализированную международную базу похищенных предметов искусства и антиквариата, доступ к которой имеют торговцы монетами и аукционные дома.
В Братиславе надеются, что раритетные экземпляры удастся вернуть в музей. Как известно, что в коллекции Словацкого национального музея содержатся в основном монеты Венгерского королевства, Священной римской империи, Австрийской империи и Австро-Венгрии.
Они были отчеканены на монетном дворе в городе Кремница – одном из старейших монетных дворов в мире. Он действует с 1328 года.
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