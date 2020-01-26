В Словакии из музея украли коллекцию монет на миллион евро

Фото: worldlist.travel

В Словакии из Национального музея в Братиславе украли часть коллекции старинных монет, стоимость которых превышает миллион евро.

Как сообщает местное издание Pravda, полиция приступила к расследованию преступления и пообещала обнародовать детальную информацию о происшествии 27 января.

Копы пообещали, что данные о краже с описанием и фотографиями похищенных монет будет направлена в Интерпол и внесена в специализированную международную базу похищенных предметов искусства и антиквариата, доступ к которой имеют торговцы монетами и аукционные дома.

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В Братиславе надеются, что раритетные экземпляры удастся вернуть в музей. Как известно, что в коллекции Словацкого национального музея содержатся в основном монеты Венгерского королевства, Священной римской империи, Австрийской империи и Австро-Венгрии.

Они были отчеканены на монетном дворе в городе Кремница – одном из старейших монетных дворов в мире. Он действует с 1328 года.

Напомним, ранее мы писали о том, как украинские деньги могут обогатить своих владельцев на сумму гораздо выше их номинала. Новости "Сегодня" узнавали, как определить раритетные монеты.

Кроме того, как известно, Украина чеканит и памятные монеты, которые считаются одними из самых красивых в мире. Что на них изображено, читайте в материале на нашем сайте.

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