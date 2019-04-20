В США отправителя конвертов с порошком сыну Трампа приговорили к пяти годам условно

Суд обязал 25-летнего Дэниела Фрисьело провести один год из пяти под домашним арестом

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Американец, разославший более десятка конвертов с подозрительным веществом, в том числе по адресу Дональда Трампа — младшего, сына президента США, был приговорен в пятницу к пяти годам условно. Как сообщило агентство Рейтер, такое решение принял окружной судья Бостона Натаниэль Гортон.

Он обязал 25-летнего Дэниела Фрисьело провести один год из пяти под домашним арестом. За домом осужденного будет установлен надзор. Фрисьело запрещено контактировать с потерпевшими, отправлять почтовую корреспонденцию, пользоваться интернетом и компьютерами.

Американец, работавший в детском дошкольном учреждении, был задержан в марте прошлого года в Массачусетсе. Осенью 2018 года он пошел на сделку со следствием и признал вину по обвинению в рассылке писем с угрозами в адрес других лиц.

В феврале прошлого года теперь уже бывшая супруга Трампа — младшего Ванесса вскрыла пришедший по почте конверт на имя своего тогдашнего мужа. Внутри оказался белый порошок неизвестного состава, который по итогам проверки оказался обычным кукурузным крахмалом. Однако Ванесса Трамп и еще два человека, находившиеся в доме, были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности. В конверте также находилась записка с оскорблениями и угрозами в адрес Трампа — младшего.

Фрисьело разослал в общей сложности более десятка писем с угрозами, в большинстве из них содержался подозрительный порошок. Такие конверты были доставлены, в частности, по адресам одного из прокуроров в штате Калифорния и представителей правоохранительных органов США.

Напомним, что ранее сообщалось, что невестку Дональда Трампа госпитализировали после того, как она вскрыла письмо с белым порошком внутри.

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