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В "туристической Мекке" Испании вывесили плакат против туристов

2 июля, 16:28

На Доме Гауди в Барселоне появился транспарант против наплыва путешественников

Фото: twitter.com/arran_jovent
Фото: twitter.com/arran_jovent.

На одном из самых популярных у туристов зданий Барселоны, самое известное здание которой разрешили достроить, вывесили транспарант против туристов.

2 июля на построенном архитектором Антонио Гауди в начале XX века доме Каса-Мила, который считается одной из достопримечательностей каталонской столицы, появился плакат "Туризм убивает город".

Акция была проведена членами левой молодежной организации "Арран" с целью ограничить массовый туризм в Барселоне и изменить нынешнюю "туристическую модель".

Стоит отметить, что члены организации устраивали акции и ранее. Например, члены "Арран" с закрытыми лицами напали на автобус с туристами в Барселоне и прокололи его шины.

Любопытно, что в прошлом году Барселону посетили 82,7 млн туристов, что стало абсолютным рекордом для города.

Напомним, что ранее Барселона заняла третье место среди городов, которые разочаровали иностранцев. Рейтинг был опубликован онлайн-сервисом поиска отелей и авиабилетов Skyscanner.

Мы также писали, что довольно жесткие ограничения для туристов ввела испанская Пальма-де-Майорка – один из самых популярных курортов страны решил бороться с отдыхающими, запретив сдавать им квартиры в туристический сезон.

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Тег туризм, Испания, туристы, Барселона

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