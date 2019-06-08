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В Барселоне собор Саграда-Фамилия получил разрешение на строительство спустя более 130 лет

8 июня, 00:25

Саграда-Фамилия получает лицензию на строительство

Фото: Wikipedia

Городской совет Барселоны выдал разрешение на строительство собора Саграда-Фамилия, начавшееся 137 лет назад. Об этом сообщает газета El Mundo.

"Мы разобрались с исторической аномалией. Наконец, спустя более 130 лет, Саграда-Фамилия получает лицензию на строительство и будет платить (в городскую казну – ред)", – заявила заместитель мэра Барселоны по вопросам городского строительства Жанет Санс.

На протяжении всех этих лет у храма не было разрешения на ведение строительных работ от городской управы. Переговоры о возможности получения разрешения на строительство между советом храма и администрацией Барселоны начались в ноябре 2016 года. Без контроля города строительство храма проходило с нарушениями.

В октябре прошлого года сообщалось, что совет, отвечающий за строительные работы в храме, и городские власти Барселоны достигли договоренности о выплате 36 млн евро в пользу города в течение 10 лет. Также Саграда-Фамилия должна выплатить 4,6 млн евро налога.

Храм с 2005 года входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, он является самым посещаемым строением в Барселоне – ежегодно в нем бывают 4,5 млн туристов.

Строительство собора началось в 1882 году и продолжается до сих пор, из-за этого храм называют самым знаменитым долгостроем. Храм строится по проекту знаменитого архитектора Антонио Гауди. Окончание всех работ в храме планируется завершить к 2026 году, столетию смерти Гауди.

Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции 15 апреля вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и мог быть связан с идущими в нем ремонтными работами.

В результате случившегося у собора рухнула крыша и знаменитый шпиль. В то же время, как сообщали службы спасения и представители администрации храма, удалось спасти и его колокольни, и все хранившиеся внутри реликвии.

Настоятель храма Патрик Шове считает, что на ближайшие пять-шесть лет собор может закрыть свои двери для посетителей из-за реконструкции. При этом, что будет с 67 сотрудниками Нотр-Дама, он не знает. 

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Тег собор, Барселона

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Интерфакс

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