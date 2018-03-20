В Варшаве прошла антиукраинская акция: сожгли портреты Бандеры и Шухевича

Сегодня, 03:19

МИД отреагировал на антиукраинскую акцию в Варшаве

МИД Украины. Фото: mfa.gov.ua
МИД Украины. Фото: mfa.gov.ua

В понедельник, 19 марта, польские националистические организации устроили манифестации у посольства Украины в Варшаве, во время которых произносили антиукраинскую пропаганду. Посольство Украины осудило такие действия.

Об этом сообщается в заявлении Посольства Украины.

"Сознательно или бессознательно, но своими действиями и высказываниями они разжигают нетерпимость, действуют в интересах Кремля, в имперской политике которого нет места для существования ни свободной Украины, ни свободной Польши и демократической Европы", – отмечается в заявлении.

Отмечается, что одновременно с протестами польских националистов в посольство Украины пришли и поляки, которые выразили солидарность с Украиной и ее народом под лозунгом "За достоинство ваше и наше".

Добавим, что по сообщению журналиста Евгения Приходько, что польские националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, "а посол польского Сейма положил на землю красно-черный флаг и стал на него со словами "это бандеровская тряпка".

Как сообщалось, 10 марта неизвестные разбили окно Украинского народного дома в Перемышле (Польша).  Разбитое большое окно было на первом этаже здания, которое находится в центре города недалеко от здания мэрии. Нападавшие разбили окошко, за которым висел плакат с логотипом Объединения украинцев в Польше.

Ранее в Варшаве было совершено нападение на двоих граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность.
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Источник:

"Сегодня"

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