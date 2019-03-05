В Великобритании два брата и сестра удалили желудки

На такой шаг они решились после того, как узнали о предрасположенности к возникновению рака

Фото: SOPHIA AHMED.

В Великобритании два брата и сестра удалили желудки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/db1/209/5c7db12098676.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/db1/209/5c7db12098676.jpg 2019-03-05T05:12:00+02:00 Евросоюз На такой шаг они решились после того, как узнали о предрасположенности к возникновению рака

Трое членов семьи, проживающие в британском городе Уолсолл, сделали операцию по удалению желудов, сообщает BBC. Такое решение София Ахмед (39 лет), Тахир Хан (44 года) и Омар Хан (27 лет) приняли после положительного теста на ген рака желудка. Отмечается, что их мать умерла от рака желудка 16 лет назад в возрасте 49 лет. Кроме того, 6 лет назад умерла их сестра от той же болезни.

Сами британцы заявили, что проведенная операция спасла им жизнь и "устранила" риск.

По признанию Тахира, семья какое-то время даже не думала об исследованиях.

"В то время мы даже не думали о генетическом тестировании, однако София была очень упорной. Она работала с организацией Cancer Research UK, чтобы нас всех проверили", - говорит он.

Сама София рассказала о том, что сподвигло ее на прохождение исследования.

"В медкарте моей погибшей сестры Ясмины я прочитала, что данный вид рака может иметь генетическую предрасположенность. Я стала искать информацию и узнала, что больница в Кембридже проводит исследования", – поделилась она.

Комплексное исследование и тесты четырех оставшихся братьев и сестер, включая еще одну сестру Трейси Исмаил (49), заняли от 12 месяцев до трех лет. Трое из членов семьи оказались носителями гена и решились на операцию в качестве превентивной меры. Операции прошли успешно в разное время: первой её сделала София, затем Тахир и Омар.

"Все думали, что я сумасшедшая, пока мы не получили результаты анализов. Когда мы увидели, что трое из четырёх в зоне риска, я поняла, что это того стоило", – поделилась София.

В течение двух недель после операции пациенты питаются с помощью внутривенных инъекций. Теперь же вся пища, которую употребляют братья и сестра, попадает в "маленький мешочек", полученный в результате соединения пищевода с кишечником. По словам британцев, они по-прежнему могут есть всё, что захотят.

Как отметила София, единственной проблемой после операции является поддержание веса и недостаток витаминов. Однако "по сравнению с раком желудка и несколькими годами жизни", она не жалуется. София также добавила, что даже родила здорового ребенка после операции.

Тахир рассказал, что ему также постоянно следить за питанием, поскольку страдает от дефицита питательных веществ. В то же время он отметил, что после операции выяснилось, что у него уже был рак желудка, однако поскольку он удалил орган, то устранил дальнейший риск. В то же время у его 21-летней дочери обнаружили аналогичный ген. Тахир отметил, что обеспокоен будущим своей дочери, однако заметил, что они все прошли через это и всё должно быть в порядке.

Брат Тахира и Софии – Омар – поделился, что сначала был настроен против операции.

"Сначала, после всего,что произошло с мамой и сестрой, я не хотел иметь ничего общего с больницами. Это решение далось мне тяжело, но оно было лучшим из тех, что я принимал. Я могу есть все, что хочу. После операции я устаю и покрываюсь холодным потом, но я все еще дышу и очень благодарен за это", – говорит мужчина.

Напомним, в 2013 году Анджелина Джоли удалила грудь из-за угрозы рака. Известной голливудской звезде пришлось пережить сложную операцию.

Тем временем, украинские хирурги бесплатно провели реконструкцию лица старшине 11-го добровольческого батальона "Киевская Русь" Эдуарду Малеванному. Снайперская пуля задела его в 2015 году под Дебальцево.

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