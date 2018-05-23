В Великобритании могут ввести налог на одежду

Сегодня, 10:33

Он будет касаться вещей, изготовленых из ненатуральных материалов – нейлона и полиэстра

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Великобритания может ввести налог на одежду из нейлона и полиэстра. Это может помочь борьбе с пластиковыми отходами, которые загрязняют мировой океан. Министерство финансов может объявить о новых налогах в ноябре 2018 года. 

Правительство страны давно ведет борьбу с пластиковыми отходами, к 2042 году оно намерено полностью их ликвидировать. С 2015 года в стране был введен налог в размере 5 пенсов на покупку полиэтиленовых пакетов в супермаркетах. Эта мера способствовала сокращению использования пакетов на 83% за первый год.

Ни одна крупная экономика мира пока не пыталась бороться с крошечными фрагментами пластика, которые, вымываясь из одежды, попадают в океан и съедаются морскими обитателями, нанося им непоправимый ущерб.

Напомним, ранее британское правительство планирует запретить продажу пластиковых соломинок, мешалок и ушных палочек, чтобы защитить реки и океаны от загрязнения. 

Также согласно намерениям британского правительства, влажные салфетки, которые широко используются в различных сферах повседневной жизни, могут исчезнуть с прилавков магазинов страны
Великобритания, экология, налог, одежда, пластик

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