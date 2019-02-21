В Великобритании нашли дерево, в ствол которого воткнуты сотни древних монет

Скорее всего, находка представляет собой обломок "дерева желаний"

Фото: moreuknews.

В Великобритании нашли дерево, в ствол которого воткнуты сотни древних монет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/deb/200/5c6deb20094c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/deb/200/5c6deb20094c7.jpg 2019-02-21T06:17:00+02:00 Евросоюз Скорее всего, находка представляет собой обломок "дерева желаний"

На одном из пляжей Уэльса (Великобритания) пожилая пара нашла дерево, в ствол которого были воткнуты монеты. Как отмечает BBC, находку обнаружили Роули и Пэт Рис во время прогулки. Пара опубликовала снимки в Сети и попросила пользователей помочь им в разрешении загадки необычного дерева.

Как отмечает издание, скорее всего, находка представляет собой обломок "дерева желаний". Согласно древнему обычаю, люди втыкали монетки в дерево, чтобы им сопутствовала удача. Отмечается, что данной традиции несколько сотен лет. Раньше подобные деревья находили на всей территории Великобритании.

Однако сам мистер Рис, нашедший дерево, убежден, что это некая художественная инсталляция.

До этого случая последнее монетное дерево, обнаруженное в Уэльсе, находилось в деревне Портмерион в регионе Сноудония. Тогда у упавшего дерева обнаружили несколько веток, усыпанные двухпенсовыми монетами.

Ранее мы писали, что знаменитое 200-летнее дерево из сериала "Игра престолов" разрушил ураган "Дорис", пронесшийся в Северной Ирландии. Из 150 буков, посаженных вдоль входа в особняк Грейсхилл-Хаус в графстве Антрим более двух веков назад, остались на месте всего две трети.

Также напомним, что в Канаде выпустили монету в форме украинской писанки. Памятная монета копирует монумент, установленный в канадском городе Вегревиль.

Ранее НБУ показал самые красивые памятные монеты года. Лучшие дизайны определили в трех номинациях.

При этом Монетному двору Украины исполнилось уже 20 лет:

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