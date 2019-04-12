В Великобритании произошло крушение самолета, есть погибшие

Полиция начала расследование причин крушения

Фото: AFP

Один человек погиб при крушении сверхлегкого самолета на поле для гольфа в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд. Об этом в четверг сообщила полиция графства.

"Мы можем подтвердить, что один человек погиб в результате крушения сверхлегкого самолета вечером в четверг, 11 апреля, на поле для гольфа Royal Birkdale", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте полиции.

Отмечается также, что полиция начала расследование причин крушения.

Напомним, 30 ноября лайнер канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая направлялась на саммит G20 в Аргентине, из-за технического дефекта развернулся обратно в Германию в небе над Нидерландами - в аэропорту им. Конрада Аденауэра она пересела на регулярный пассажирский рейс из Мадрида и прилетела на мероприятие с опозданием.

Кроме того, в аналогичную ситуацию ранее в январе попал министр по вопросам экономического сотрудничества ФРГ Герд Мюллер – политик застрял в Замбии, по пути в которую в правом двигателе его самолета отказал клапан. В связи с этим ему пришлось отменить поездку в один из пунктов своего назначения.

В том же месяце произошла поломка самолета, на котором должна была вернуться в Германию правительственная делегация во главе с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.