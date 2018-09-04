В Великобритании произошло новое загадочное отравление: три человека пострадали

Сегодня, 19:55

Атака с использованием "ядовитого вещества" произошла на улице Уэстборн-гроув в Лондоне

Полиция. Фото: AFP
Полиция. Фото: AFP

По меньшей мере три человека пострадали во вторник в результате нападения с применением ядовитого вещества на западе Лондона. Об этом сообщила газета "Дейли мейл" со ссылкой на представителя Скотленд-Ярда.

По его словам, около 14:10 по местному времени полиция получила информацию об атаке с использованием "ядовитого вещества", которая произошла на улице Уэстборн-гроув.

В настоящий момент на месте происшествия находятся офицеры полиции, ведется расследование. Задержаний к настоящему времени произведено не было.

Напомним, после нашумевшей истории с отравлением в Солсбери двойного агента ГРУ и британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии английская полиция ведет расследование нового загадочного отравления двух человек в соседнем городке Эймсбери. Мужчина и женщина были найдены вечером 30 июня без сознания, и в ночь на 9 июля стало известно о смерти женщины от "Новичка".

Ранее сообщалось, что женщина, которая отравилась в Эймсбери, перед инцидентом сбрызнула свои запястья жидкостью из флакона из-под духов. Как позже выяснилось, там находилось отравляющее вещество
Великобритания, отравление, Скрипаль, Солсбери
Источник:

ТАСС

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