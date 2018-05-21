В Великобритании против российского телеканала открыли три дела

Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследование против поддерживаемой Кремлем телекомпании Russia Today (RT), которую подозревают в нарушении принципа беспристрастности. Об этом сообщает Financial Times.

Таким образом, количество расследований, которые регулятор ведет по каналу, возросло до десяти.

"Мы открыли три последующих расследования об отсутствии беспристрастности программ и новостей, транслируемых на канале РТ", – сообщил представитель Ofcom.

Напомним, регулятор в апреле начал семь расследований в отношении RT, подозревая канал в нарушении принципа беспристрастности.

"После событий в Солсбери мы наблюдали значительное увеличение количества программ RТ, которые требуют расследования потенциальных нарушений Кодекса вещания Ofcom", – заявил тогда регулятор.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины установили, что специальные корреспонденты российских "Первого канала" и телеканала "Россия" были командированы в Киев для подготовки "тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне".

Также в следствие начатой недавно борьбы с российской пропагандой в США, журналисты RT лишены права на аккредитацию в конгрессе США. Это связано с тем, что телеканал зарегистрирован, как иностранный агент.