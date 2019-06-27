В Вене взорвался жилой дом: 10 пострадавших

Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах





















В столице Австрии – Вене – произошел сильный взрыв в жилом пятиэтажном доме.

В результате взрыва на улице Прессгассе в четвертом районе Вены здание частично обрушилось с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.

Представитель пожарно-спасательной службы рассказал, что в результате происшествия ранения получили 10 человек.

В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.

Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ранее в Италии при взрыве жилого дома на севере страны погибли три человека – трагедия произошла в северной области Фриули-Венеция-Джулия, в городе Гориция. Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов обрушившегося дома. Причиной взрыва считают утечку бытового газа. Здание полностью обрушилось.

Как сообщалось, по меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, который произошел в столице Колумбии Боготе. Инцидент произошел в одном из домов в западной части города. Четыре человека погибли на месте, еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. В результате взрыва повреждения получили автомобили, проезжавшие мимо здания.

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