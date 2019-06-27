В Вене взорвался жилой дом: 10 пострадавших
Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах
В столице Австрии – Вене – произошел сильный взрыв в жилом пятиэтажном доме.
В результате взрыва на улице Прессгассе в четвертом районе Вены здание частично обрушилось с лицевой стороны. Взрывная волна была ощутима на нескольких соседних улицах. В прилегающих домах выбило стекла в окнах.
Представитель пожарно-спасательной службы рассказал, что в результате происшествия ранения получили 10 человек.
В разрушенном доме могут до сих пор находиться люди. На месте работают специальные службы.
Соседние улицы оцеплены полицией. По версии пожарных, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Ранее в Италии при взрыве жилого дома на севере страны погибли три человека – трагедия произошла в северной области Фриули-Венеция-Джулия, в городе Гориция. Спасатели извлекли тела погибших из-под завалов обрушившегося дома. Причиной взрыва считают утечку бытового газа. Здание полностью обрушилось.
Как сообщалось, по меньшей мере четыре человека стали жертвами взрыва, который произошел в столице Колумбии Боготе. Инцидент произошел в одном из домов в западной части города. Четыре человека погибли на месте, еще 10 получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. В результате взрыва повреждения получили автомобили, проезжавшие мимо здания.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Вене взорвался жилой дом: 10 пострадавших". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Днепром взорвали банкомат и украли наличные
Преступники забрали все кассеты с наличными и скрылись в неизвестном направлении
В Германии на сельском поле обнаружили загадочный кратер
Перед находкой местные жители слышали взрыв и ощущали вибрации
В Казахстане взрываются военные склады: стало известно о пострадавших
По официальным данным, за помощью медиков обратились около семи десятков человек, 15 из них были госпитализированы
Конфликт на остановке в Кривом Роге закончился взрывом гранаты
В результате инцидента пострадал один человек