Веганы-вандалы устроили погром во Франции

Шестерых веганов-вандалов в возрасте от 21 до 54 лет задержали во Франции.

Противники животной пищи в течение последних месяцев нападали на мясные лавки. Вандалы били витрины и обливали фасады искусственной кровью.

Из-за хулиганов французская ассоциация мясников попросила у правительства защиты. По официальной информации, мяса не употребляют лишь 3% французов.

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Впрочем, по данным госстатов разных стран, в мире насчитывается уже около миллиарда вегетарианцев. С каждым днем все больше людей отказываются от употребления продуктов животного происхождения. Одни решаются на этот шаг из этических соображений, ведь животные — все-таки братья наши меньшие. Другие выбирают вегетарианство из-за его пользы для здоровья.

Напомним, ранее ученые нашли связь между вегетарианством и депрессией. Мужчины, идентифицирующие себя как вегетарианцы, имели значительно более выраженные симптомы депрессии, в среднем, чем не вегетарианцы.

Впрочем, диетолог Юлия Фомина рассказала, как правильно построить свой рацион людям, которые по тем или иным причинам приняли решение отказаться от пищи животного происхождения.