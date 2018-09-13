Веганы-вандалы устроили погром во Франции

Сегодня, 15:38

Полиция задержала группу из шестерых хулиганов


Шестерых веганов-вандалов в возрасте от 21 до 54 лет задержали во Франции.

Противники животной пищи в течение последних месяцев нападали на мясные лавки. Вандалы били витрины и обливали фасады искусственной кровью. 

Из-за хулиганов французская ассоциация мясников попросила у правительства защиты. По официальной информации, мяса не употребляют лишь 3% французов.

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Впрочем, по данным госстатов разных стран, в мире насчитывается уже около миллиарда вегетарианцев. С каждым днем все больше людей отказываются от употребления продуктов животного происхождения. Одни решаются на этот шаг из этических соображений, ведь животные — все-таки братья наши меньшие. Другие выбирают вегетарианство из-за его пользы для здоровья.

Напомним, ранее ученые нашли связь между вегетарианством и депрессиейМужчины, идентифицирующие себя как вегетарианцы, имели значительно более выраженные симптомы депрессии, в среднем, чем не вегетарианцы.  

Впрочем, диетолог Юлия Фомина рассказала, как правильно построить свой рацион людям, которые по тем или иным причинам приняли решение отказаться от пищи животного происхождения. 
Франция, вандалы, мясо, веганы
Источник:

"Сегодня"

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