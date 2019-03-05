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Великобритания может отменить все ввозные пошлины в случае "жесткого" Brexit

Сегодня, 23:30

Ожидается, что данная мера может быть объявлена, если британский премьер-министр Тереза Мэй не сможет в очередной раз заручиться поддержкой парламента

Фото: Getty Images
Великобритания может отменить все ввозные пошлины в случае "жесткого" Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ee8/217/5c7ee82178492.jpg Евросоюз Ожидается, что данная мера может быть объявлена, если британский премьер-министр Тереза Мэй не сможет в очередной раз заручиться поддержкой парламента

Великобритания отменит 80-90% всех торговых пошлин в отношении импортных товаров в случае выхода из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Об этом во вторник сообщил телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на правительственные источники.

Ожидается, что данная мера может быть объявлена, если британский премьер-министр Тереза Мэй не сможет в очередной раз заручиться поддержкой парламента в ходе предстоящего на следующей неделе голосования по достигнутой с Брюсселем сделке по Brexit.

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По данным телеканала, правительство Соединенного Королевства при этом намерено сохранить 10-20% пошлин в отношении импорта автомобилей, говядины, баранины, молочных продуктов и товаров текстильной промышленности, чтобы защитить британских производителей.

Ранее мы писали, что Лейбористская партия Великобритании поддержит проведение второго референдума о Brexit.Об этом заявил лидер партии Джереми Корбин. Как отмечается, британский парламент должен обсудить и проголосовать следующие шаги касательно выхода Британии из ЕС. Законодатели намерены предложить поправки, которые могут включать требование о вынесении соглашения о Brexit на всенародный референдум.

Кроме того, британская пресса сообщила о намерении 100 однопартийцев Мэй из Консервативной партии выступить против возглавляемого ею правительства и заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.

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Тег Великобритания, ЕС, импорт, пошлины, соглашение, Brexit

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ТАСС

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