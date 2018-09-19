Венгрия никогда не будет страной мигрантов – Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал неприемлемыми попытки официальных лиц ООН побудить Венгрию принимать нелегальных мигрантов. Выступая в среду на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве, он заявил, что его страна "никогда не будет страной мигрантов", а останется "страной венгров".

"Мы призываем официальных лиц ООН прекратить лгать о Венгрии", – сказал министр.

"Мы защитим безопасность венгерского народа. Венгрия останется страной венгров, которые счастливы и гордятся своей более чем тысячелетней историей, христианской культурой и традициями", - сказал Сийярто.

Он подчеркнул, что недостоверную информацию о политике его страны распространяют "предвзятые, промиграционно настроенные официальные лица ООН".

"Официальные лица ООН хотят заставить нас делать невозможные вещи – разрешить нелегальным мигрантам въезжать в нашу страну", - отметил министр.

"Венгерский народ имеет право на безопасную жизнь, у него есть право решать, кому позволить приехать в нашу страну, с кем нам жить, и у нас есть право на сохранение нашей собственной культуры, собственной идентичности и собственного наследия", – продолжил он.

По словам Сийярто, у венгров есть также право "не разрешать въезжать на территорию нашей страны людям, которые относятся ко всему этому неуважительно". Министр заверил, что Венгрия не позволит "ни одному нелегальному мигранту" проникнуть на свою территорию и всегда будет защищать свои границы.

Ранее Петер Сийярто, что венгерское правительство приняло решение о выходе из международной сделки по миграции, из которой США вышли в конце 2017 года.

По мнению венгерских властей, эта сделка поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей.

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Напомним, ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его правительство будет выступать против усилий ЕС и ООН по расширению миграции по всему миру, поскольку "ислам скоро постучится в двери Центральной Европы".

Ранее Орбан назвал беженцев из Ближнего Востока "захватчиками".